الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تكشف تأثر البلاد بمنخفض جوى حرارى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير لوجود منخفض جوى حرارى يؤثر على غرب البلاد برياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة وانخفضت الرؤية الأفقية بالفعل على مطروح وسيدى برانى والسلوم وتصل الى الاسكندرية مع تقدم الوقت وتقل إثارة الرمال مع دخول الليل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.