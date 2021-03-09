اسكتلندا تخفف بعض قيود كورونا بدءً من الجمعة القادم

أعلن الوزير الأول في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تخفيف بعض القيود المفروضة على الاجتماعات والأنشطة العامة بدءً من يوم الجمعة والتي كان الهدف منها مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أنه سيكون بإمكان ما يصل إلى 4 أفراد من أسرتين الاجتماع في أي مكان عام خارجي بموجب القواعد الجديدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لمصابي كورونا في اسكوتلندا حوالي 206 آلاف شخص.
اسكتلندا تخفف بعض قيود كورونا بدءً من الجمعة القادمالثلاثاء، 09 مارس 2021 09:30 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلن الوزير الأول في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تخفيف بعض القيود المفروضة على الاجتماعات والأنشطة العامة بدءً من يوم الجمعة والتي كان الهدف منها مواجهة انتشار فيروس كورونا.
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