اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:54 م
خالد صلاح
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اسكتلندا تخفف بعض قيود كورونا بدءً من الجمعة القادم

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:30 م
اسكتلندا تخفف بعض قيود كورونا بدءً من الجمعة القادم كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الوزير الأول في اسكتلندا، نيكولا ستورجون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تخفيف بعض القيود المفروضة على الاجتماعات والأنشطة العامة بدءً من يوم الجمعة والتي كان الهدف منها مواجهة انتشار فيروس كورونا. 
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أنه سيكون بإمكان ما يصل إلى 4 أفراد من أسرتين الاجتماع في أي مكان عام خارجي بموجب القواعد الجديدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لمصابي كورونا في اسكوتلندا حوالي 206 آلاف شخص.


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