اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع رأى: نتنياهو لن يشكل الحكومة الجديدة وتوقعات بحصوله على 28 مقعداً

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:15 م
استطلاع رأى: نتنياهو لن يشكل الحكومة الجديدة وتوقعات بحصوله على 28 مقعداً بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت نتائج استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أن نتائج الاستطلاع أظهرت حصول كتلة اليمين على 58 مقعدا فقط، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغة 21 مقعداً، مشيرة  إلى أن نتائج الاستطلاع أكدت حصول حزب الليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" على  28 مقعدا، وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 20 مقعدا، وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 12 مقعدا، بينما حصل حزب "تكفا حدشاه" بزعامة المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، على 11 مقعدا.

وجاءت في الترتيب بعد ذلك القائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة التي حصلت على 8 مقاعد، كذلك حزب "شاس" بزعامة أريه درعي الذي حصل هو الآخر على 8 مقاعد، فيما حصل حزب "يهودت هتوراه" على 6 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب "العمل" يليه حزب "أزرق ابيض" بزعامة بانى جانتس وله 5 مقاعد ثم حزب "ميرتس" اليساري وله 4 مقاعد وفي نهاية اللائحة حزب "الصهيونية الدينية" وله 4 مقاعد كذلك.

 

 

 


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

الكنيست

نتنياهو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة