استطلاع رأى: نتنياهو لن يشكل الحكومة الجديدة وتوقعات بحصوله على 28 مقعداً

كتب- هاشم الفخراني

أظهرت نتائج استطلاع أجرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أن نتائج الاستطلاع أظهرت حصول كتلة اليمين على 58 مقعدا فقط، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغة 21 مقعداً، مشيرة إلى أن نتائج الاستطلاع أكدت حصول حزب الليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" على 28 مقعدا، وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 20 مقعدا، وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 12 مقعدا، بينما حصل حزب "تكفا حدشاه" بزعامة المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، على 11 مقعدا.

وجاءت في الترتيب بعد ذلك القائمة العربية المشتركة بزعامة أيمن عودة التي حصلت على 8 مقاعد، كذلك حزب "شاس" بزعامة أريه درعي الذي حصل هو الآخر على 8 مقاعد، فيما حصل حزب "يهودت هتوراه" على 6 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب "العمل" يليه حزب "أزرق ابيض" بزعامة بانى جانتس وله 5 مقاعد ثم حزب "ميرتس" اليساري وله 4 مقاعد وفي نهاية اللائحة حزب "الصهيونية الدينية" وله 4 مقاعد كذلك.