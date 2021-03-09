استدعاء ضابط التحريات في واقعة ضبط 7 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 7 أشخاص، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس لبيان دور كل متهم فى الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين، وعثر بداخله على حفرة قطرها مترين بعمق 10 أمتار وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.