استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لمرضى السكرى

كتبت هبة السيد

يتعاون مركز الابتكار التطبيقى التابع للحكومة مع جامعة الإسكندرية فى تنفيذ مشروع لخدمة مرضى السكرى من خلال بناء نظام متكامل للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى من خلال استخدام آليات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعى المتقدمة فى التقاط صور لقاع العين وتحليلها، فى إطار استراتيجية الحكومة لبناء مصر الرقمية.

وتم البدء في تنفيذ حملة للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تستهدف الكشف على سبعة إلى عشرة آلاف مريض بالسكرى فى محافظة الإسكندرية؛ وذلك كمشروع تجريبى تمهيدا للتوسع فى تطبيق النظام بعد تطويره مع نشر استخدامه فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقامت شركة سرفييه SERVIER - وهى أحد الشركات الفرنسية الرائدة وتعد من كبرى الشركات في أوروبا- بالمساهمة في دعم حملة الكشف المبكر بتوفير ست كاميرات لتصوير الشبكية وذلك من خلال قطاع الصحة الالكترونية التابع لها WeHealth Digital Medicine؛ ويتم هذا الدعم فى إطار جهود الشركة فى دعم البحث والتطوير فى مجال مرض السكرى ورعاية مرضى السكرى فى مصر لأكثر من 40 عامًا.

كما تعد شركة "ايه اى سكرينينج" AI Screenings ، شريكًا رئيسيًا فى المشروع؛ وهى شركة فرنسية متخصصة فى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى متقدمة للرعاية الصحية؛ وتوفر الشركة تقنية مبتكرة ذات مستوى عالمى لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى التشخيص المبكر لاعتلال الشبكية السكري.