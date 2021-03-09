ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل مدفوعة بصعود 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحًا 4.36 نقطة ليصل إلى مستوى 5705.38 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحًا 5 نقطة ليصل إلى مستوى 6237.07 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 2.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4653.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحًا 8.47 نقطة ليصل إلى مستوى 4844.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 109.1 مليون سهم بقيمة 15.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3804 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.02%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، يليه قطاعي الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت ، سيتم وقف التداول على أسهم 8 شركات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم؛ شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

في سياق آخر أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، نتائج البيانات المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 966.1 ألف دينار كويتي مقابل 1.2 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة انخفاض 17.69%، وبلغت ربحية السهم الأساسية 4.62 دينار مقابل 5.61 دينار، وارتفع إجمالي الموجودات 67.8 مليون دينار كويتي مقابل 59 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 14.91%.

كما أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية، نتائج البيانات المالية لعام 2020، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 831.5 ألف دينار كويتي مقابل خسائر 6.9 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة نمو 112%، وبلغت ربحية السهم الأساسية 2.48 دينار مقابل خسائر 20.52 دينار، وارتفع إجمالي الموجودات 100.6 مليون دينار كويتي مقابل 99.9 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 1%.

في سياق منفصل أعلنت شركة أصول للاستثمار، توقيع شركة بيت أصول العقارية-شركة مملوكة وتابعة-عقد ابتدائي أمس الاثنين، بالتنازل عن حق انتفاع القسيمة الصناعية بمنطقة الري الصناعية قطعة رقم (1) لأحد المشترين مقابل مبلغ وقدره 2.8 مليون دينار كويتي على أن يتم استكمال إجراءات التنازل أمام الهيئة العامة للصناعة والجهات الرسمية خلال 90 يوم عمل، وفي حال إتمام عملية التنازل فأنه سيتم تحقيق أرباح للشركة سيتم تحديدها عند الانتهاء من عملية التنازل، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأرباح على البيانات المالية للربع الثاني من العام 2021.