ارتفاع بورصات السعودية ومسقط الكويت بجلسة الثلاثاء.. وهبوط الإمارات والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.05% رابحًا 98.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9473.20 نقطة، وصعد سوق مسقط للأوراق المالية، للجلسة الحادية عشرة على التوالي، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 10 قطاعات، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية للجلسة الثانية على التوالي، وهبطت بورصة البحرين.



بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.05% رابحًا 98.83 نقطة ليغلق عند مستوى 9473.20 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.54% رابحًا 397.60 نقطة ليغلق عند مستوى 26202.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 571.9 مليون سهم بقيمة 16.4 مليار ريال.

صعدت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.18%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.44%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والأدوية بنسبة 1%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.8%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.55%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%.

وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدق" بنسبة 9.94%، ثم سهم "العبد اللطيف" بنسبة 9.86%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.31%، وتراجع 119 سهماً على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.83%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 5.82%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحًا 32.59 نقطة ليغلق عند مستوى 5733.61 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.58% رابحًا 36.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.52 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.53% رابحًا 24.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4675.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% رابحًا 26.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4862.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 240 مليون سهم بقيمة 47 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.02%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.74%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.06%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الصناعة والاتصالات بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.14%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الحادية عشرة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.8% رابحاً 29.350 نقطة ليغلق عند مستوى 3697.064 نقطة، وبلغ حجم التداول 18.7 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال عبر تنفيذ 748 صفقة لعدد 47 سهماً.

وارتفع 18 سهماً على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 7.06%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 6.31%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 6.67%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 4.82%، ثم سهم "أعلاف ظفار" بنسبة 4.35%، فيما تصدر سهم "العمانية المتحدة للتأمين" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليون ريال عماني.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2538.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 127.7 مليون سهم محققة ما قيمته 194.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2945 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.65%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.24%، ثم سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة (ب) بنسبة 1.89%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.8 مليون ورقة بقيمة 51.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.56%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.79% خاسرًا 101.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5583.115 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 9.04 مليار درهم ليغلق عند مستوى 790.448 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 137.8 مليون سهم، بقيمة 880.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2968 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.46%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاعي الخدمات والعقار بنسبة 0.27%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.10%، 0.04%، على التوالي.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.35%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 1.54%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 0.96%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.64%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 241.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.27%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسرًا 10.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 638 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 44% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.11%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.44% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 8.33%، شركة البحرين للسينما بنسبة 0.86%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.18%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.