احتجاز 18 شخصا لاستخراج الذهب بصورة غير قانونية وحيازة أسلحة نارية بنيجيريا

قررت محكمة محلية في ولاية "أكوري" النيجيرية إعادة احتجاز 15 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية لإستخراج الذهب في ولاية أوندو، و3 آخرين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وتربية الماشية بشكل مخالف للقانون في محمية غابات حكومية دون تصريح.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين، تهمة التعدي على الاحتياطيات الحكومية وممارسة التعدين بشكل غير القانوني.
احتجاز 18 شخصا لاستخراج الذهب بصورة غير قانونية وحيازة أسلحة نارية بنيجيرياالثلاثاء، 09 مارس 2021 08:00 ص
الشرطة النيجيرية - أرشيفية
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قررت محكمة محلية في ولاية "أكوري" النيجيرية إعادة احتجاز 15 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية لإستخراج الذهب في ولاية أوندو، و3 آخرين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وتربية الماشية بشكل مخالف للقانون في محمية غابات حكومية دون تصريح.
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