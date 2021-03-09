اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:01 ص
خالد صلاح
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احتجاز 18 شخصا لاستخراج الذهب بصورة غير قانونية وحيازة أسلحة نارية بنيجيريا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:00 ص
احتجاز 18 شخصا لاستخراج الذهب بصورة غير قانونية وحيازة أسلحة نارية بنيجيريا الشرطة النيجيرية - أرشيفية
أ ش أ

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قررت محكمة محلية في ولاية "أكوري" النيجيرية إعادة احتجاز 15 شخصا يشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية لإستخراج الذهب في ولاية أوندو، و3 آخرين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وتربية الماشية بشكل مخالف للقانون في محمية غابات حكومية دون تصريح.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين، تهمة التعدي على الاحتياطيات الحكومية وممارسة التعدين بشكل غير القانوني.


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