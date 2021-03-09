اتهام ابن نتنياهو فى قضية تشهير ودفع 150 ألف دولار لتهكمه على ناشطة سياسية

كتب - هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قدم طعناً ضد الحكم الصادر ضده بالتشهير بناشطة سياسية إسرائيلية على موقع "تويتر"، حيث ألزمت المحكمة ابن نتنياهو بدفع تعويض ضد الناشطة.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قضت برفض الطعن ودفع ابن نتنياهو مبلغ نصف مليون شيكل ما يعادل 150 ألف دولار لصالح الناشطة دانا قاشدى، بعدما فشل في تقديم أدلة تنفي عنه تهمة التشهير.

وزعم محامى يائير نتنياهو فى طلبه الطعن عن الحكم أنه "لم يتلق قط بيان الدعوى ولم يكن يعلم على الإطلاق أنه تم رفع دعوى قضائية ضده.

وأدعى أن البلاغ المقدم ضد كان بلاغاً كيداً من الناشطة السياسية التى حصلت على الحكم سارى النفاذ.

يذكر أن نجل نتنياهو تهكم على الناشطة السياسية دانا قاشدى، لمعارضتها والده، واعتبارها أن نتنياهو حول إسرائيل إلى ديكتاتورية.