إيقاف الشركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية عن مزاولة نشاطها 30 يوما

كتب هانى الحوتى

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إيقاف الشركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية (غير عضوة بالبورصة)، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا، إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تبدأ من يوم 10 مارس الجاري حتى يوم 8 أبريل المقبل، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 29 مايو 2019.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية "رمكو" لإنشاء القرى السياحية، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الثلاثاء، ليصبح 4.13 جنيه/ للسهم.