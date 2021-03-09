إنقاذ مريض من إعاقة مدى الحياة بمستشفى تابع للتأمين الصحى الشامل فى الأقصر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق الطوارئ بمستشفى حورس التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر من إنقاذ حياة مريض إثر إصابته بجلطة فى المخ وشلل كامل، وذلك خلال الثلاث ساعات الأولى من حدوث الجلطة .



وأشار بيان للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، إلى أن المريض البالغ من العمر 56عام، حضر إلى المستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسى فور دخوله، وعليه تم اتخاذ القرار فورًا بإعطاء المريض دواء إذابة الجلطات الدماغية، حيث نجح حقن المريض خلال الـ3 ساعات الأولى من تشخيص الجلطة وعاد المريض للوعى بشكل كامل، كما عاد الجزء المصاب للحركة مرة أخرى.



وأوضحت الهيئة، أن سرعة التشخيص لمثل هذه الحالات واتخاذ القرار الفورى أدى إلى التحسن السريع لحالة المريض، مع عدم حدوث أى مضاعفات خطرة، حيث تم إعطاء المريض علاج مذيب الجلطة تحت إشراف الفريق الطبى المؤهل بمستشفى حورس التخصصى، لافتة إلى أن التكلفة الفعلية لإذابة الجلطات الدماغية خارج تغطية التأمين الصحى الشامل تبلغ 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المريض المشار إليه منتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل ولم يسدد سوى 300 جنيه فقط.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى حورس التخصصى صرح طبى كبير يخدم المنتفعين من أبناء محافظة الأقصر بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث يجرى داخلها بها كافة الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة وذات الطابع الخاص، وبكافة التخصصات الطبية والتى تضم جراحات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمى والكبد).



وتابع : تضم المستشفى وحدة للغسيل الكُلوى تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، كما تضم 4 غرف للعمليات و 7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلى وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي.



واستكمل : تُولى القيادة السياسية منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التى تحقق رضاء المنتفعين بشكل عام ومنتفعى إقليم الصعيد بشكل خاص، مؤكدًا أن الجودة هى حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، وتابع: هدفنا تأمين المنتفع وسلامته والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية فى منشآت مطابقة للمعايير العالمية.