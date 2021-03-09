إصلاح أعطال الكهرباء بقريتى الجفجافة والمنبطح فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، من أعمال إصلاح أعطال الكهرباء بقرية الجفجافة. وأعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان له اليوم، أنه قامت هندسة كهرباء الحسنة بالتحرك لقرية الجفجافة لإصلاح أعطال الكهرباء بالقرية وتغيير ما يلزم من كابلات التالفة وتم تغيير علب الاتصال لإنارة قرية الجفجافة بالكامل والحفاظ على استمرارية التيار.

كما قامت هندسة كهرباء الحسنة، بتغيير المحول القديم بالمصباح المتسبب فى انقطاع التيار باستمرار عن قرية المنبطح وتبديله بمحول جديد قدرة 100 كف أمبير لإنارة القرية بالكامل.

واستقبل اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، عددا من أبناء قرية الغرقدة وقرية القسيمة للاستماع والنظر فى الشكاوى المقدمة لبعض المطالب، ووجهت الإدارات المختصة للعمل والنظر فى هذه المطالب لحلها.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه فى إطار تواصل حملة النظافة اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدينة، وتنفذها إدارة البيئة بالمجلس، تم رفع وإزالة جميع القمامات المتراكمة من الأتربة والحجارة الصلبة بحى السلام بمدينة الحسنة، ورفع وإزالة (4) طن من المخلفات ، وتتواصل أعمال الحملة لتنظيف المدينة من كل النفايات.

وسبق وأعلن اليوم مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، أنه وجه أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، بإصلاح الخطوط، وتم بإشراف وليد أمين عبد الحميد سكرتير عام المجلس والمدينة بالتعاون مع هندسة كهرباء الحسنة، عودة التيار الكهربائى بعدد من قرى المركز والمدينة وهى " الحمه والمغارة والمنجم"، عقب إصلاح التلفيات التى تعرضت لها خطوط الكهرباء و تم اصلاح وصيانة جميع الكابلات المتهالكة، وإطلاق التيار الكهربائى بتلك القرى.