اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:49 م
خالد صلاح
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:21 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى جانب من الحادث
الفيوم – رباب الجالى

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شهد طريق أسيوط الغربى، بنطاق محافظة الفيوم، مساء اليوم، الثلاثاء، حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بسيارة محملة بـ"الشبة"، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف الفيوم، بلاغاً بوقوع حادث على طريق أسيوط الغربى، بين 3 سيارات، ووجود مصابين، وبالانتقال تبين وقوع حادثاً بطريق أسيوط الغربى أمام "إسعاف جرزا"، بعد انقلاب سيارة محملة بـ"الشبة" واصطدامها بسيارتى نقل وملاكى.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، تنوعت إصاباتهم ما بين حروق من المادة واختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضراً بالواقعة.

 

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث 

 

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث

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