إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى

شهد طريق أسيوط الغربى، بنطاق محافظة الفيوم، مساء اليوم، الثلاثاء، حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بسيارة محملة بـ"الشبة"، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تلقى مرفق إسعاف الفيوم، بلاغاً بوقوع حادث على طريق أسيوط الغربى، بين 3 سيارات، ووجود مصابين، وبالانتقال تبين وقوع حادثاً بطريق أسيوط الغربى أمام "إسعاف جرزا"، بعد انقلاب سيارة محملة بـ"الشبة" واصطدامها بسيارتى نقل وملاكى.
وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، تنوعت إصاباتهم ما بين حروق من المادة واختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضراً بالواقعة.
جانب من الحادث
جانب من الحادث
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