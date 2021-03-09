إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط الغربى

الفيوم – رباب الجالى

شهد طريق أسيوط الغربى، بنطاق محافظة الفيوم، مساء اليوم، الثلاثاء، حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بسيارة محملة بـ"الشبة"، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف الفيوم، بلاغاً بوقوع حادث على طريق أسيوط الغربى، بين 3 سيارات، ووجود مصابين، وبالانتقال تبين وقوع حادثاً بطريق أسيوط الغربى أمام "إسعاف جرزا"، بعد انقلاب سيارة محملة بـ"الشبة" واصطدامها بسيارتى نقل وملاكى.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، تنوعت إصاباتهم ما بين حروق من المادة واختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضراً بالواقعة.



جانب من الحادث