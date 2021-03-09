اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق ترعة الإسماعيلية - مسطرد بالقليوبية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:19 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق ترعة الإسماعيلية - مسطرد بالقليوبية تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق مسطرد بجوار ترعة الإسماعيلية، انقلاب سيارة بجوار مصنع الغزل والنسيج، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم نقل المصابين لمستشفى ناصر وتقديم الخدمة الطبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة على طريق ترعة الإسماعيلية مسطرد بجوار مصنع الغزل والنسيج.

على الفور، انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة بطريق مسطرد ترعة الإسماعيلية بجوار مصنع الغزل والنسيج، وأسفر الحادث عن إصابة "مدحت ع م" 59 سنة الخصوص القليوبية، مصاب بكسر بالترقوة اليمني، و"أمينة ع ع"، 50 سنة الخصوص القليوبية، مصابة بكدمات وسحجات، "رحاب أ ع"، 28 سنة مسطرد جرح قطعي بالرأس، ومالك أ م"، 3 سنوات مسطرد كسر أسفل الرسغ الأيمن، وتم نقلهم لمستشفى ناصر وتم عمل الإسعافات الأولية.


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