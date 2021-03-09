إصابة 4 أشخاص بينهم ربة منزل فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 4 أشخاص بينهم ربة منزل فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات جيرة بينهما، والأمن يعين حراسة على منازلهم لمنع تجدد الاشتباكات.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة بنى عبيد من مستشفى بني عبيد المركزي، بوصول طرف أول "أشرف ع" 24 سنة عامل، مصاب بجرح قطعي بالوجه، وآخر قطعي بالصدر، وشقيقه "محمد" 28 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه، وآخر تهتكي بالذراع الأيمن، واشتباه قطع بأوتار اليد اليمنى، وطرف ثان "أحمد ع" 38 سنة عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وآخر قطعي بإصبع اليد، وشقيقته "ياسمين" 31 سنة ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بإصبع اليد اليمنى، وجميعهم يقيمون ببندر بني عبيد.

وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤالهم، أقروا بحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدي خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وبآلة حادة "سكين" بحوزة كل منهم، وإحداث ما بهم من إصابات، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة، فتم تعيين الحراسة اللازمة عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر 999 سنة 2021 جنح مركز بني عبيد، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.