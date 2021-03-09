إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزء من منزلهم فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات، إثر تعرضهم لانهيار جزء من منزل بإحدى قرى مركز ههيا في الشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة ههيا، بانهيار جزء من منزل بإحدى قرى المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

وبالفحص والمعاينة تبين إصابة شخص 41 عاما بكدمات متعددة بالجسم، وربة منزل 35 عاما بتهتك باليد اليسرى وكسر بالرسغ الأيسر، وطفلة عمرها 12 عاما بكسر بالرسغ الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، وتحويل ربة المنزل للمستشفى الجامعي لتلقى الإسعافات الأولية.