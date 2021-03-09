إصابات بين الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

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أصيب، مساء اليوم الثلاثاء عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بورين جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية في بورين قولها إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز.

وأضافت المصادر أن تلك القوات انتشرت في مختلف أرجاء البلدة ومحيطها، واعتلت أسطح عدد من المنازل دون معرفة الأسباب.

وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأوضحت "وفا" أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على شارع حزما الرئيسي، بعد أن أغلقت مداخل البلدة الرئيسية، كما نصبت حاجزا عسكريا في "شارع حزما" الرابط بين بلدات شمال القدس وجنوبها، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات.