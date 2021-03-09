إسرائيل تعلن تسجيل 14158 حالة نشطة بفيروس "كورونا" في قطاع التعليم

غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أن حوالي 12977 طالبًا إسرائيليًا و1181 معلمًا وموظفي تعليم آخرين أصيبوا بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الوزارة قولها إنه يوجد في رياض الأطفال 2878 حالة نشطة من أصل 534507 طالبًا.

وأضافت الوزارة أنه في المدارس الابتدائية والثانوية هناك 10،099 حالة نشطة من أصل 1،883،677 طالبًا، كما يوجد في نظام التعليم الخاص 381 حالة نشطة من أصل 54493 طالبًا.

جدير بالذكر، أن السلطات الصحية في إسرائيل سجلت 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.