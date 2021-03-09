إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة في شمال الجيزة، عامل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية بمنطقة كرداسة، لمحكمة الجنايات، لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وكان تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد باتجار متهم مقيم بدائرة المركز، فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بندقيتين وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.