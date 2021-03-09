إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانى الثانوى فى 12 محافظة

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى فى مادتى الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 12 محافظة منذ العاشرة صباحاً.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن منصة الامتحان تعمل بشكل جيد وبكفاءة ولم يتم رصد أى مشكلات حتى الآن، والطلاب يؤدون الاختبارات بشكل منتظم.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، من غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس الجيزة، إنهم يتابعون دخول الطلاب فى مدارس المحافظة وخاصة السعيدية على منصة الامتحان الإلكترونى، ويتم تلقى أى مشكلات تواجه الطلاب للإبلاغ عنها لسرعة التعامل معها من قبل المختصين فى مراكز التطوير بالإدارات التعليمية، موضحا أن سيستم الامتحانات يعمل بشكل جيد وبكفاءة.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسى والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالا فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أى أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وأن كان مغلقا يعتبر شروع فى الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.