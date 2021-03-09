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أول فيديو لاستدراج المتهم بالتحرش لطفلة المعادى قبل الواقعة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:44 م
أول فيديو لاستدراج المتهم بالتحرش لطفلة المعادى قبل الواقعة المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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ينشر اليوم السابع، أول فيديو يوضح استدراج المتهم للطفلة بائعة المناديل إلى داخل العقار محل الواقعة بمنطقة المعادى، للتحرش بها، حيث نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه لإحدى الشقق ومحاولاً التخفي.

واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات بالعقار بفتح الباب وفضح المشهد.

 

وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.

 


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