أوبرا وينفرى: الملكة إليزابيث وزوجها ليسا وراء تصريح لون بشرة طفل ميجان وهارى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفرى، إن الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب ليس، وراء التعليقات عن لون بشرة نجل دوق ساسكس هارى وزوجته ميجان ماركل، التى فجرت حالة من الصدمة خلال الساعات الماضية.

كانت ميجان قد قالت فى مقابلتها مع أوبرا إنه عندما كانت حامل بابنها أرتشى، كان هناك محادثات عن مدى قتامة بشرة طفلها عندما يولد. وقال الأمير هارى إنه كان مصدوما قليلا من التصريحات. ورفض الزوجان الإفصاح عن صاحب التعليق لأنه الأمر سيحدث ضررا بالغا به.

وقال أوبرا أمس، الإثنين، إن هارى رفض الكشف عن هوية الشخص لكنه شدد على أنه ليس جده أو جدته. وأضافت الإعلامية الأمريكية إنها حاولت الحصول على الإجابة سواء أمام الكاميرا أو حتى خلفها.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن المقابلة، التى تحدثت فيها ميجان عن تفكيرها فى الانتحار أثناء حملها وكشف فيها هارى عن توقف والده الأمير تشارلز عن الرد على مكالمته، تم اعتبارها أنها كارثة للعائلة الملكية.

وكانت قناة CBS الأمريكية التى أذاعت المقابلة مساء الأحد، قد نشرت أمس، الإثنين، مقاطع جديدة منها، والتى قالت أوبرا إنها سجلتها على مدار 3 ساعات و20 دقيقة، لكن تم اختصارها بشكل كبير.

وفى المقاطع الجديدة، قال هارى إن العنصرية كان سببا كبيرا وراء قراره وزوجته بمغادرة بريطانيا، رقم أنه قال إنه يعتقد أن الصحافة البريطانية متعصبة وليس عامة الشعب.

وأضاف هارى، أنه مدرك تماما أن شقيقه الأمير ويليام لا يمكنه ترك النظام، لكنه هو استطاع.

وقالت أوبرا فى تصريحات لقناة CBS إنه الزوجين قررا إجراء المقابلة لأنهما شعرا بأنهما تعرضا للكذب منذ عدة سنوات وان معاملتهما فى بريطانيا كانت مؤذية.