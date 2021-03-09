اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:41 ص
أمن المنافذ يضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة اللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة، تم ضبط عدد (5) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية، في ضبط عدد (1383) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (206) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (8) قضايا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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