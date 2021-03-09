أمن القاهرة يتحفظ على صاحب مخزن أخشاب اندلعت بداخله النيران فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تحفظ رجال المباحث بالقاهرة، على صاحب مخزن الأخشاب الذى اندلع بداخله حريق أسفل عقار بحدائق القبة، ونتج عنه وفاة سيدة وطفلتيها وإصابة زوجها وطفل آخر ونقلوا جميعا إلى المستشفى، ويتم التحقيق مع صاحب المخزن، للوقوف على ملابسات الحادث، وهل توجد تراخيص للمخزن أسفل العقار من عدمه.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من السيطرة على الحريق نشب داخل مخزن اخشاب، كما تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على صاحب المخزن.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، للسيطرة على النيران.