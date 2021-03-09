اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:25 ص
خالد صلاح
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أمريكا تعلن حقن أكثر من 92 مليون جرعة داخل الولايات المتحدة حتى الآن

الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:00 ص
أمريكا تعلن حقن أكثر من 92 مليون جرعة داخل الولايات المتحدة حتى الآن لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضح المركز الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 92 مليونا و89 ألفا و852 جرعة من اللقاح تم حقنها لأفراد في الولايات المتحدة حتى الآن.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 29 مليون شخص.


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