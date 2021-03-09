أمريكا تعلن حقن أكثر من 92 مليون جرعة داخل الولايات المتحدة حتى الآن

ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضح المركز الأمريكي - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن 92 مليونا و89 ألفا و852 جرعة من اللقاح تم حقنها لأفراد في الولايات المتحدة حتى الآن.
يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 29 مليون شخص.
أمريكا تعلن حقن أكثر من 92 مليون جرعة داخل الولايات المتحدة حتى الآنالثلاثاء، 09 مارس 2021 03:00 ص
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.
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