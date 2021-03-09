اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:07 م
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أمانة عامل وأبنائه.. عثروا على 20 ألف جنيه بقنا وردوها لصاحبها ورفضوا المكافأة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:40 م
أمانة عامل وأبنائه.. عثروا على 20 ألف جنيه بقنا وردوها لصاحبها ورفضوا المكافأة رجب كامل والد الشابين
قنا - صابر سعيد

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شهد مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، قصة أمانة جديدة بطلها عامل وأبناؤه، حينما عثروا على مبلغ مالى وقاموا بتسليمه إلى والدهم الذى سلمه إلى صاحبه فى مركز الشرطة.

وقال رجب كامل، عامل بمركز طبى فى أبو تشت، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أحد أبنائه وجد مبلغ مالى يقدر بـ20 ألف جنيه أثناء عودته مع شقيقه من مباراة كرة قدم، وفور عودتهما إلى المنزل أبلغا والدهما بما حدث.

وأضاف رجب كامل، أنه عقب تسليم أبنائه المبلغ المالى له ذهب به إلى مركز الشرطة وقام بتسليمه، قائلًا "مقبلش حاجة حرام". واستطاعت الأجهزة الأمنية التوصل إلى صاحب المبلغ المالي الذي حرر محضر من قبل بعد الإدلاء بمواصفات الشنطة التى عثر بداخلها المبلغ المالى.

وأشار العامل الأمين، إلى أن صاحب المبلغ المالى عرض عليه مكافأة مالية ولكنه رفض رغم ظروفه المادية بسيطة الحال، مؤكدًا أنه يجب رد الأمانة إلى أهلها.

 


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عامل امين

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