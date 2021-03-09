أعراض حمية الكيتو لانقاص الوزن.. رائحة الفم الكريهة والعطش

كتبت مروة هريدى

النظام الكيتونى هو نظام غذائى شائع ومفيد لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العامة، وهو قائم على تخفيض الكربوهيدرات وزيادة الدهون ما يترتب عليه زيادة مستويات الكيتون فى الدم التى توفر الطاقة لخلايا الجسم والعديد من الفوائد الصحية، وهناك علامات تدل على استجابة الجسم لهذا النظام الغذائى بما يعرف بالحالة الكيتوزية أو الكيتونية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 علامات على دخول الجسم فى الحالة الكيتوزية الناتجة عن اتباع الدايت الكيتونى منخفض الكربوهيدرات عالى الدهون:

1- فقدان الوزن

من المحتمل أن تواجه آثارًا إيجابية وسلبية على المدى القصير والطويل لاتباع نظام الكيتو الغذائى، يمكن أن يحدث فقدان سريع للوزن خلال الأسبوع الأول، بينما يعتقد بعض الناس أن هذا هو فقدان الدهون، إلا أنه يتم تخزين الكربوهيدرات والمياه بشكل أساسى.

2- رائحة الفم الكريهة

غالبًا ما يعانى الأشخاص الذين يتبعون النظام الكيتونى من رائحة الفم الكريهة بمجرد وصولهم إلى الحالة الكيتوزية الكاملة، لذلك ينصح خبراء التغذية الأشخاص الذين يتبعون حمية الكيتو والأنظمة الغذائية المماثلة بضرورة تنظيف أسنانهم عدة مرات يوميًا أو يستخدمون لبان خالى من السكر لحل المشكلة.

3- زيادة الكيتونات

يعد وجود الكيتونات فى الدم أيضًا علامة أخرى لمعرفة ما إذا كان شخص ما فى الحالة الكيتونية، والذى يتبين من اختبارات الدم التى تكون أكثر دقة عن اختبار البول والتنفس، فإذا كان الشخص فى الحالة الكيتونية، سيكون لديه مستويات الكيتونات فى الدم تتراوح من 0.5 إلى 3 ملليمول لكل لتر.

4

- الشعور بالعطش

يمكن أن تتسبب الكيتوزية أيضًا فى شعور بعض الأشخاص بالعطش أكثر من المعتاد والذى يحدث بسبب فقدان الوزن السريع مع نظام الكيتو دايت.

5- تقلصات العضلات والصداع

يمكن أن يؤدى الجفاف إلى حدوث تقلصات وتشنجات عضلية، كما أن الصداع هو أيضًا أحد الآثار الجانبية الشائعة لاتباع نظام الكيتو الغذائى نتيجة استهلاك كمية أقل من الكربوهيدرات.