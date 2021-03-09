أربعة معلمات يحصدن المراكز الأولى بمسابقة المعلمة القدوة بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أربعة معلمات حصدن المراكز الأولى بالتصفيات الأولية بمسابقة المعلمة القدوة على مستوى المنطقة، اللاتي أظهرن تميزًا وإبداعًا مع أطفال فصولهن، بجانب تفعيل منظومة التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، مما ينتج عنه طفلٌ أزهريٌّ مبدعٌ منتمٍ ومحبٌّ لوطنه ومعهده، والمعلمات هن: "غادة محمود عبدالعزيز وأسماء ظوط وشروق شمروخ وهبه وهيب".

وفى هذا الصدد، توجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بكلمة للمعلمات والموجهات، أوضح فيها عظم الدور الإيجابي لمعلمات رياض الأطفال بالأزهر الشريف ، وأثنى على جهودهن التي تؤتي ثمارها ، وأن جميع المعلمات المشتركات كل منهن تستحق لقب المعلمة القدوة، وأن كل معلمة رياض أطفال تستحق الفخر بدورها في بناء المجتمع ؛ وحثهن على الاستمرار فى العطاء وبذل مزيد من الجهد .

وأشاد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بالجهد المبذول من إدارة مرحلة رياض الأطفال في خلق مناخ تسوده روح المنافسة للتميز والتقدم، حيث تم التكريم في حضور إيمان أحمد كمال مدير مرحلة رياض الأطفال وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي ومحمود العقبي مدير التعليم الخاص وعبير محمد محمود موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة .

كانت قد أقيمت التصفيات النهائية لمسابقتى الأبحاث الدينية والقراءة الحرة لطلاب معاهد منطقة الأقصر الأزهرية، بمقر رعاية الطلاب، وتحت رعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وفي إطار الخطة الموضوعة لتفعيل الأنشطة التي تسهم في تعزيز العملية التعليمية وتحسين المستوى.

أسفرت النتيجة في الأبحاث الدينية للمرحلة الإعدادية، عن فوز الطالب عبد الله محمد النوبي محمد معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي بالمركز الأول وعبد الله أنور سيد صادق معهد البياضية بالمركز الثاني، وعن المرحلة الثانوية فاز الطالب محمد رضوان حسن معهد الحاج صالح محمد بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني الطالب محمد عبد الهادي الدردير معهد أرمنت الوابورات، وفي مسابقة القراءة الحرة للمرحلة الإعدادية نجح الطالب محمود محمد نوبي معهد البياضية من حصد المركز الأول بينما حصل على المركز الثانى الطالب عبد الرحمن رمضان سيد معهد الأقالتة.



تكريم الفائزات بمسابقة المعلمة القدوة بأزهر الأقصر



جانب من حفل تكريم المعلمات الأربعة