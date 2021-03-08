3 بيانات مسجلة على تذاكر واشتراكات المترو لمنع تجاوز الركاب للمحطات.. اعرفها

كتب ــ رضا حبيشى

أكدت شركة المترو، أن جميع أنواع التذاكر والاشتراكات تحمل شريطا ممغنطا مسجل عليه بيانات غير مرئية تشمل تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات المسموح استقلالها بها وسعر التذكرة بهدف إحكام السيطرة على إيرادات المترو ومنع تجاوز أى راكب للمحطات المسموح له استقلالها.



وأضافت شركة المترو، أنه خلال استخدام التذاكر أو الاشتراكات فى عبور البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات يتم قراءة هذه البيانات ويتم كشف أى راكب مخالف لعدد المحطات المسموح له استقلالها أو الوقت المحدد له التواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصى.



وقالت شركة المترو، إن هذه البيانات المسجلة على الشريط الممغنط بالتذاكر والاشتراكات غير مرئية وتستهدف تحقيق الانضباط داخل مرفق المترو، لذلك يجب على الراكب الاحتفاظ بالتذكرة والاشتراك طوال التواجد بالمترو حتى لا يتعرض للغرامة فى حالة فقدها.



وتواصل شركة المترو استمرارها فى منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وشدد شركة المترو على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.



واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات لبيعها للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.