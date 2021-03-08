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بعد تحذيرات الأرصاد الجوية ..

14 معلومة مهمة من المرور حال قيادة السيارات أثناء الشبورة بالطرق.. تعرف عليها

الإثنين، 08 مارس 2021 05:30 ص
14 معلومة مهمة من المرور حال قيادة السيارات أثناء الشبورة بالطرق.. تعرف عليها شبورة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، بمجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، يجب اتباعها حال قيادة السيارات أثناء الشبورة، خاصة على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، ونرصدها كالتالى..
 
1- الأفضل تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من أخطار الشبورة ووضوح الرؤية 
 
2 -قم بإضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامى فى الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت
 
3 - يجب استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير
 
4 - افتح زجاج سيارتك بدرجة بسيطة لمنع تكثف الماء بداخلها 
 
5 - يجب أن تكون سرعتك فى حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به
 
6 - استعمل مساحات المطر
 
7 - استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك
 
8 - يجب عدم التوقف فى منطقة الشبورة
 
9 - فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر 
 
10 - الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة 
 
10 - قم بمضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التى أمامك 
 
11 - يجب السير فى منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء 
 
12 -  يجب عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى 
 
13 - رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما 
 
14 -عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000
 
 

ادارة المرور

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