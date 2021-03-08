اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 03:04 م
خالد صلاح
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وكيل تعليم الغربية يتابع ختام سير امتحانات النقل للصف الأول الثانوى بالمحلة

الإثنين، 08 مارس 2021 02:20 م
وكيل تعليم الغربية يتابع ختام سير امتحانات النقل للصف الأول الثانوى بالمحلة وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات النقل
الغربية - فريق المحافظات

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حرص ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على متابعة سير الامتحانات فى عدد من مدارس إدارة غرب المحلة التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى، والتى تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة

كما قام بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس المحلة الثانوية الصناعية بنات، والمحلة الكبرى الثانوية بنات، وشدد على إتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى سير امتحان طلاب الصف الأول الثانوى بشكل جيد، وعدم وجود مشكلات فى الدخول إلى المنصة الالكترونية للامتحان، وطمأن جميع الطلاب إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات التى لم تستطع دخول الامتحان، وفقا لمحاضر عدم التمكن التى تم تسجيلها.

من ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة أن الامتحان يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقاً للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية والاحترازية.

هذا ويختتم الصف الأول الثانوى العام والفنى امتحانات النصف الأول من العام اليوم، ويستمر الامتحان للصف الثانى الثانوى العام ليوم الخميس القادم، أما التعليم الفنى فيختتم امتحاناته يوم الثلاثاء المقبل.

وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات النقل
وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات النقل

 

وكيل تعليم الغربية يتفقد اللجان
وكيل تعليم الغربية يتفقد اللجان

 


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