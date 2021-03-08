وزير الداخلية الإيرانى يحذر روحانى برسالة من تبعات أمنية لسوء إدارة أزمة كورونا

كتب أحمد عرفة

وجه عبد الرضا رحمانى فضلى، وزير الداخلية الإيرانى، رسالة تحذير إلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى يحذره فيها من تبعات أمنية لسوء إدارة أزمة كورونا فى إيران.

وقال وزير الداخلية الإيرانى، خلال رسالته لحسن روحاني: حالات العصيان المدني آخذة بالتزايد.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 آلاف و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و99 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إنه تم تسجیل 8 آلاف و313 حالة إصابة جدیدة بفیروس "کورونا" خلال الساعات الـ24 الماضیة، منها 725 حالة أُدخلت المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه بوفاة 99 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضیة؛ ارتفع إجمالي عدد وفيات (كوفيد-19) في إیران إلى 60 ألفا و786 شخصا.

وأوضحت لاري أنه من بين مليون و698 ألفا و5 حالات سجلتها البلاد حتى الآن، تعافى ملیون و442 ألفا و198 شخصا من الإصابة.. مشيرة إلى هناك نحو 3 آلاف و804 مرضى في حالة حرجة يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.