اليوم السابع
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وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق فى غمضة عين رغم ظروف كورونا

الإثنين، 08 مارس 2021 11:47 ص
وزيرة الصحة: حلم الزمالة المصرية تحقق فى غمضة عين رغم ظروف كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية هى الهدية الحقيقية للأطباء والتى تأتى تزامنا مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري.
 
وأضافت خلال فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوى الذى عقد اليوم الإثنين، ويشهد إطلاق منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية، وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات أن حلم الزمالة المصرية تحقق فى غمضة عين رغم الظروف الصعبة التى تمر بمصر والعالم بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى تخريج 1000 من المتدربين فى برنامج جامعة هارفرد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن المرحلة القادمة هى مرحلة إنهاء تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، ومبادرة تطوير قرى الريف المصرى الذين سيتم دعمهما بالأطباء من خلال خريجى برنامج الزمالة المصرية.

وتابعت أنه رغم المقاومة الشديدة التى واجهها برنامج الزمالة المصرية منذ إعلان فكرة تنفيذه، ومع ذلك أصبح المجتمع الطبى فى مصر يشهد طفرة حقيقية فى التعليم الطبى والمهني.


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