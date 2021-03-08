وزيرة البيئة: المرأة المصرية تشهد عصراً ذهبياً وتمثيل فعلى "مش كلام على ورق"

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المرأة المصرية تشهد عصراً ذهبياً يشهد تمثيلها فعلياً فى مختلف الأمكان القيادية والسياسية، وتابعت:"نشهد عصر ذهبى وتمثيل فعلى للمرأة.. مش كلام على ورق".

وأضافت "ياسمين فؤاد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن المرأة حصلت على مكتسبات كثيرة واستطاعت أن تنجح فى مختلف المجالات والمناصب، وتابعت:"عليها أن تتمسك بهذه الفرصة وتحقق مزيد من النجاح".

وأكدت وزيرة البيئة، أن طبيعة المرأة تستطيع القيام بأكثر من عمل فى وقت واحد، وكون أى عملية تنمية يجب أن تكون المرأة فى القلب منها منحها الرئيس السيسى الفرصة، وتابعت:"رسالة للأجيال القادمة من الفتيات".