وزارة الداخلية تمدد ساعات العمل بسجلات الأحوال المدنية

كتب محمود عبد الراضي

قررت وزارة الداخلية افتتاح بعض السجلات وتمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.. واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من تمديد العمل بعدد ( 7 ) سجلات على مستوى الجمهورية حتى الساعة 9 مساءً .

تقرر تشغيل بعض المواقع طوال الأسبوع متضمناً يوم الجمعة ، وذلك على النحو التالى :-

• مول سيتى ستارز ( بمحافظة القاهرة) .

• مول مكسيم ( بمحافظة القاهرة) .

• ميناء القاهرة الجوى.

• مول ستى سنتر المعادى (بمحافظة القاهرة) .

• مول العرب (بمحافظة الجيزة).

• مول طنطا (بمحافظة الغربية).

• المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.