مقتل مسئول كبير بجهاز استخبارات داعش خلال عملية أمنية شرق أفغانستان

أعلنت مديرية الأمن الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل نائب مدير ما يسمى "جهاز استخبارات" تنظيم داعش خلال عملية أمنية أجريت في إقليم "ننجرهار" شرق أفغانستان.
وذكرت المديرية - فى بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن قوات الأمن الخاصة الأفغانية نفذت العملية، مساء أمس الأحد، في منطقة "أدور" في مقاطعة "خوجياني" بإقليم "ننجرهار".
وأوضح البيان أن قوات الأمن استحوذت خلال العملية على ثلاث بنادق من طراز "إيه كيه-57" ومسدس وسترة واقية وطبنجة.
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 59 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات جوية وبرية في إقليمي "قندهار" و"هرات" جنوب وغرب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية نفذت عمليات هجومية في مناطق "أرغنداب" و"بانجاوي" و"زهراي" في "قندهار" جنوب أفغانستان بدعم من القوات الجوية.
وأوضح البيان أن 34 مسلحًا من طالبان قتلوا خلال المداهمة.. فيما أصيب 7 آخرون، كما دمرت قوات الأمن عددًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة الخاصة بالحركة.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن قامت بتفكيك 20 لغمًا زرعها مسلحو طالبان في منطقتي "أرغنداب" و"زهراي"؛ لاستهداف أفراد الجيش والمدنيين.
في السياق ذاته، أكد مسئولون في إقليم "هرات" غرب أفغانستان - في بيان صحفي - مقتل 11 مسلحًا من طالبان، وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة؛ خلال عملية تطهير مشتركة نفذتها قوات الأمن والدفاع بدعم من القوات الجوية الأفغانية.
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