مطالبات بعمل صندوق للتأمين التكافلى على المحاصيل الزراعية

طالب ماهر أبو جبل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، ومقرر لجنة الاستثمار فى اتحاد المهندسين الزراعيين العرب بجامعة الدول العربية، بضرورة تأسيس صندوق للتأمين التكافلى على المزروعات بهدف توفير الحماية للمحاصيل الزراعية بمعرفة الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد المصرى للتأمين وهيئة الرقابة المالية وبالتعاون مع نقابة المهن الزراعية والحكومة، وأضاف أبو جبل فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن مثل هذه التغطيات تعمل على الحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المزارع وتسبب مزيد من الخسائر فى حال تلف المحصول.

كما أشاد أبوجبل بإعلان لجنة التأمينات الزراعية بالاتحاد المصرى للتأمين، عن طرح وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية أمام المزارعين وشركات الاستصلاح الزراعى خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الوطنية والحكومة، والتى جاءت مواكبة لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتوجهات الحكومة فى دعم المشروعات الزراعية القومية بغرض توفير المزيد من الحماية لصغار المزارعين ودعم الاقتصاد الزراعى، وتشجيع الاستثمار فى نشاط الزراعة، والتوسع فى رقعة استزراع المحاصيل الاستراتيجية، ولفت أبو جبل إلى أهمية دراسة التجارب العالمية فى تأسيس تلك الصناديق ومنها فرنسا والهند وماليزيا والسودان وتونس، وجنوب شرق آسيا مع الاستفادة من التجربة السابقة فى مصر، حيث يوجد حاليا صندوق تأمين ضد نفوق الماشية.

وسبق وأن أعلنت اللجنة الفنية العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد المصرى للتأمين، قيامها بإعداد أول نموذج لوثيقة تأمين محاصيل زراعية متخصصة، لتغطية المحاصيل الحقلية الموسمية، بهدف دعم هذا القطاع الاقتصادى الهام من خلال توفير التغطيات التأمينية المناسبة لمختلف المشروعات والمحاصيل الزراعية، وأن بعض انواع التغطيات المتداولة بالسوق المصرى حالياً هى تغطيات محدودة جدا بالمقارنة بالتغطيات التأمينية التى سيتم طرحها بموجب الوثائق الجديدة الجارى إعدادها، ضمن نطاق أعمال اللجنة الفنية للتأمينات الزراعية بالاتحاد المصرى للتأمين، وطرح وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية ولأول مرة، أمام المزارعين وشركات الاستصلاح الزراعى خلال الفترة القادمة، وقرب الانتهاء من إعداد الوثيقة والعرض على هيئة الرقابة المالية، لأخذ الموافقات النهائية على إصدارها بالتعاون مع شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى والهيئات المعنية بهذا النشاط.