اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بالبحيرة

الإثنين، 08 مارس 2021 10:02 ص
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بالبحيرة تصادم سيارات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، على أثر وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة بخارية بمركز دمنهور. كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارتى ميكروباص ودراجة بخارية "توكتوك" على الطريق الخيرى بعزبة العمدة مركز دمنهور.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 


حادث تصادم

مركز دمنهور

الطريق الخيرى

تصادم سيارتين وتوكتوك

مستشفى دمنهور

البحيرة

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