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مصادر عراقية: 3 جرحى جراء انفجار استهدف جسر الأئمة وسط بغداد

الإثنين، 08 مارس 2021 09:51 م
مصادر عراقية: 3 جرحى جراء انفجار استهدف جسر الأئمة وسط بغداد بغداد
كتب أحمد عرفة

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أكدت مصادر عراقية، وقوع انفجار ناجم عن حزام ناسف فى جسر الأئمة فى بغداد، أسفر عن 3 جرحى، وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز، منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الجماعات السياسية المتنافسة في البلاد إلى اللجوء للحوار لحل الخلافات ووصف الخطوة بأنها ستعكس "أجواء المحبة والتسامح" التي نشرتها زيارة البابا فرنسيس التاريخية للبلاد.

ويعاني العراق من سوء إدارة مزمن وفساد ومستوى من العنف مرتبط في العادة بالخصومة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة بعد 18 عاما من الغزو الأمريكي للبلاد.

 

 


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