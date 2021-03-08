مدير جهاز تنمية المشروعات ببورسعيد: المحافظة تشهد تطورا فى خدمات المواطنين

بورسعيد _ محمد فرج

أكد وائل حامد، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع بورسعيد، أن بورسعيد شهدت تحولا كبيرا فى مجال الخدمات المقدمة للمواطن بالتواكب مع المشروعات الخدمية التى وضعت بورسعيد على طريق التنمية، موجها الشكر للمحافظ على تذليل كافة العقبات والدعم المستمر لمشروعات الجهاز بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بمحافظ بورسعيد، وفق بيان اليوم، بديوان عام المحافظة، وبحضور أحمد الأياضلى، مدير مديرية الضرائب العقارية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى إقامة العديد من المشروعات المهمة، سواء مشروعات التطوير الخدمية أو دعم مشروعات الشباب، لافتا إلى أن المحافظة تشهد حاليا أعمال تطوير بعدد من المجالات بدعم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.