اليوم السابع
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مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: متلقو اللقاح لن يتعين عليهم الخضوع للفحص مستقبلا

الإثنين، 08 مارس 2021 09:51 م
مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: متلقو اللقاح لن يتعين عليهم الخضوع للفحص مستقبلا كورونا
كتب أحمد عرفة

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قالت روشيل والينسكى، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الذين تلقوا لقاح كورونا يمكنهم التقاء أشخاص لم يتلقوه ينتمون إلى أسرة أخرى واحدة، من دون كمامات ومن دون تباعد اجتماعى، شرط ألا يكون هؤلاء عرضة لمخاطر المعاناة من أعراض خطيرة جراء الإصابة بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضافت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الذين تلقوا كامل الجرعات اللقاحية واحتكوا بأشخاص مصابين بكورونا لن يتعيّن عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم، ما لم تظهر عليهم أعراض المرض، باستثناء أولئك الذين يقيمون فى تجمّعات على غرار مراكز الرعاية الطبية أو المراكز الإصلاحية.

ويأتى صدور التوصيات الجديدة فى وقت تتجّه فيه ولايات أميركية عدة إلى إعادة فتح المدارس والمؤسسات التجارية فى ظل تراجع أعداد المصابين.

 


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