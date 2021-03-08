اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محمد زكى جزر رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعمرو حسين وعبد العزيز وكيلين

الإثنين، 08 مارس 2021 01:32 م
محمد زكى جزر رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعمرو حسين وعبد العزيز وكيلين لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت انتخابات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فوز محمد زكى جزر برئاستها، فضلا عن فوز كلا من الدكتور عمرو حسين حجاب، وأحمد  عبد العزيز محمد بمقعدى الوكالة، كما شهدت اللجنة، فوز الدكتور على محمد، بمقعد أمانة السر.
 
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.
 
وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.
 
ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتى تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
 
 

مجلس الشيوخ

انتخابات هيئات مجلس الشيوخ

اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

لجنة كذا بمجلس الشيوخ

انتخابات هيئة مجلس الشيوخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة