محافظ مطروح يلتقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان.. اعرف التفاصيل

مطروح حسن مشالى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، بمكتبه وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة رضا عبد العزيز بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، حيث رحب محافظ مطروح بالوفد على أرض المحافظة، مشيرا إلى دعم أطر التعاون المختلفة مع المجلس مثمنا الدور الذى يقوم به متمنيا لهم تنفيذ العديد من اللقاءات ودورات وورش العمل المثمرة بالمحافظة.

ووجه رئيس البعثة الشكر لمحافظ مطروح على دعمه للبعثة وحفاوة الاستقبال، كما تم خلال اللقاء دراسة فتح فرع للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمحافظة مطروح وتفعيل دور وحدة المجلس القومى لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمحافظة مطروح فى الفترة من 6 حتى 11 مارس الجارى ، وكانت فى استقبالهم الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ ، وحيث تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع القيادات التنفيذية وورش عمل للعاملين بالمحافظة ولقاءات بالشباب والمرأة وزيارة عدد من المنشآت لمتابعة الجهود الإنسانية التى تسعى المحافظة لتوفيرها من أجل توفير حياة كريمة ومزيد من الخدمات للمواطنين منها زيارة مركز الرعاية النهارى لاطفال التوحد وجمعية التأهيل الاجتماعى وجمعية الاندية الاجتماعية والثقافية ومركز العزيمة لعلاج الإدمان.

ومن المقرر أن يختتم وفد حقوق الإنسان زيارته لمحافظة مطروح بزيارة لمدينة سيوة يومى 9و10 مارس الجارى يتم خلالها عقد لقاءات بالتنفيذين والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وذوى الاعاقة بالواحة مع قيام وحدات الشكاوى بالمجلس بلقاء المواطنين والاستماع لهم.



الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ