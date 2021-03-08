محافظ مطروح: أعمال ازدواج طريق واحة سيوة بتكلفة 420 مليون جنيه

مطروح - حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال ازدواج طريق سيوة، فى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام تكنولوجيا جديدة فى رصف وتوسيع طريق سيوة لأول مرة فى الساحل الشمالى الغربى، لأول وأكبر طريق خرسانى فى المنطقة الغربية.

وأوضح اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، أنه يتم الاستعداد لبدء أعمال الطبقة الخرسانية لأول وأكبر طريق فى المنطقة الغربية، وهو ازدواج طريق سيوة مطروح.

ومن المنتظر الانتهاء من القطاع الأول بطول 50 كم أول عام 2022، وعرض الحارات 12 مترا من الخرسانة، وبتكلفة 420 مليون جنيه، وأن هناك شركتين تعملان فى القطاع، والطريق مقسم إلى 6 قطاعات، وكل قطاع بطول 50 كم، وجارى طرح القطاع الثانى.

وتتوالى أعمال الطرح من بداية العام المالى تباعا، وأن جميع الأعمال تتم بأشراف وتنفيذ مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالجهاز وباستخدام معدات وتكنولوجيا جديدة لأول مرة فى المنطقة الغربية .



الاعمال الجارية بطريق سيوة