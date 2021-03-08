محافظ سوهاج ورئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية يبحثان دعم المستثمرين

سوهاج محمود مقبول

التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، بمكتبه، المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، لبحث أوجه التعاون المشترك وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمهندس جمال غانم رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالجهاز، والمهندس تيسير ممدوح رئيس قطاع التخطيط والرقابة الفنية، وخالد عبد القادر مدير عام المجمعات الصناعية، والمهندس ماجد شكرى مدير المنطقة الصناعية بحى الكوثر.

وأوضح محافظ سوهاج أن اللقاء تناول مناقشة أحوال المجمع الصناعى بحى الكوثر وبحث وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن المجمع يتكون من 718 وحدة صناعية مجهزة بكامل المرافق، لافتا إلى دراسة مقترح بتشكيل مجلس أمناء لإدارة المجمع الصناعى على أن يتكون المجلس من المستثمرين، وممثل من الجهاز والمحافظة، ووجه رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بتواجد موظفين من الجهاز بالمحافظة لتلقى جميع طلبات المستثمرين المتعاملين مع الجهاز دون الحاجة إلى السفر إلى مقر الجهاز بالقاهرة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد أنور إن زيارته اليوم تأتى ضمن سلسة من الزيارات لمحافظات الوجه القبلى التى بدأت منذ الأمس بمحافظة قنا واليوم فى محافظة سوهاج، وغدا فى محافظة أسيوط، وذلك فى إطار حرص الدولة على استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة، وتوجيهات الوزيرة نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة على أهمية التيسير على المستثمرين.

وعلى هامش الزيارة قام المهندس محمد أنور رئيس الجهاز، يرافقه اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام، والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب، وهلال زكى رئيس حى الكوثر، والمهندس شاكر أبو الوفا مدير هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، وممثلى شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بجولة تفقدية بمجمع الصناعات بحى الكوثر، والتقى عدد من المستثمرين لبحث مطالبهم والعمل على تذليل العقبات التى تواجههم.



المحافظ يلتقي رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية