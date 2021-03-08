اليوم السابع
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محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ 4 قرى بمركزى كفر البطيخ والزرقا

الإثنين، 08 مارس 2021 07:51 م
محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ 4 قرى بمركزى كفر البطيخ والزرقا الدكتورة منال عوض _ محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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إعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لعدد 4 قرى بمركزى كفر البطيخ والزرقا، وذلك خلال الإجتماع الذى عقدته اليوم الإثنين، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومدير إدارة التخطيط العمرانى.

حيث تضمنت تلك المخططات التى تم إعتمادها ثلاث قرى بمركز كفر البطيخ وهم "الركابية وجمصة والكحيل"، وكذا قرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا، وذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى هذا السياق، أوضحت المحافظ، وفق بيان اليوم، أنه تم إعتماد المخططات التفصيلية طبقا للمخطط الإستراتيجى المعتمد للقرى والإشتراطات البنائية، على أن يتم الالتزم بشبكة الطرق والمعايير التخطيطية والبنائية وعروض الشوارع، مؤكدة أن ما يجرى بهذا الخصوص يأتى وفقاً لبنود الإستراتيجية التى تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضاً تسهيل إصدار تراخيص البناء وفقاً للقوانين المنظمة لذلك وإتساقا مع خطة التنمية المستدامة 2030. .

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن إعداد المخطط التفصيلى جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

 

 


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