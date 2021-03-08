محافظ دمياط تتفقد قسم شرطة المرافق بالمدينة وتوجه بشن حملات لرفع الإشغالات

دمياط - معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية إلى مبنى قسم شرطة المرافق بمدينة دمياط، ورافقها بالجولة إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، والعميد أشرف الصعيدى مدير شرطة المرافق.

وتابعت محافظ دمياط ، خلال الزيارة سير منظومة العمل، كما استمعت إلى شرح تفصيلى من مدير شرطة المرافق عن الإجراءات التى يتم اتخاذها مع المخالفات فور رصدها لتحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق القانون بكل حزم.

وفى هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط، بتنفيذ حملات دورية وبشكل مكثف لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام بكافة المناطق لتيسير الحركة المرورية والمشاة والارتقاء بالمظهر الحضارى العام ، مؤكدة على ضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية لتنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل.



جولة محافظ دمياط بقسم الشرطة