اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء ووزير التعليم العالى يناقشان مخطط المنطقة اللوجستية بجامعة الملك سلمان

الإثنين، 08 مارس 2021 11:35 ص
محافظ جنوب سيناء ووزير التعليم العالى يناقشان مخطط المنطقة اللوجستية بجامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء ووزير التعليم العالى
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المخطط المقترح للمنطقة اللوجستية بغرض توفر أنشطة خدمية لخدمة أهالى المدينة وطلاب الجامعة.

وشرح المهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى، المخطط والذى تضمن مركزا تجاريا، وهايبر ماركت، و فوود كورت، وسوق الصناعات البدوية، وفنادق، وإسكان فندقى.

ووجه وزير التعليم العالى بضرورة ربط المنطقة بالبحر عبر ممرات مشاة ووجه أيضاً بعقد اجتماع بين المهندس كرم استشارى المشروع والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لدراسة المخطط وفقا للاحتياجات الفعلية المطلوبة.

حضر استعراض ومناقشة المخطط المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن مدن خليج السويس.


محافظ جنوب سيناء

وزير التعليم العالى

البحث العلمى

جامعة الملك سلمان

طور سيناء

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