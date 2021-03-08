محافظ بنى سويف يناقش مع مسئولى الرى الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتبطين الترع

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية ، والذى أطلقته القيادة السياسية ، والذى يستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى ، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد ،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.

وأشار المحافظ إلى أنه جار العمل حاليا فى تنفيذ 24 عملية، بإجمالى زمام 127 ألف و591 فدانا ً، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين 175 كيلو متر بتكلفة تقدر بنحو 298 مليون جنيها ، وبنسبة 58% من إجمالى المستهدف فى المرحلة الأولى ، والمقدر بـ 300 كم ، مشيراً إلى تكليفاته لمسئولى قطاع الرى بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس جمال الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف ، بشأن الموقف التنفيذى للمشروع والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة ، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية .

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيال مواجهة التعديات فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية ، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة ، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى الفترة الحالية .

من جهته أضاف وكيل وزارة الرى ، أن نسب تنفيذ المشروع جيدة جدا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمنى للتنفيذ ، حيث يتم العمل حاليا فى 24 عملية تتضمن أعمال تأهيل وتكاسى دبش على " الناشف " وتبطين خرسانة عادية ، وتشمل "ترع عمار القبلية وفروعها ،فروع باقى هندسة رى ببا ، ترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، ترعة حاجر بنى سليمان ، ترعة جبل أبوصير ، فرعى 1و2 الميمون الشرقية وجنابية الميمون الجديدة ، ترع فرع البرق القبلى والمهندس الشرقى والغربي ، وتأهيل ترع تابعة لزمام رى بنى سويف وناصر ، وجنابية الشناوية القبلية والبحرية ، ترعة الحريقة ، ترعة محمود بفروعها ، وفرع 1 باروط و2 ، وبنى بخيت ، وترعة مختار وفروعها ، ترعة ممتاز ، ترعة الآثار ، الميمون الشرقية وأشمنت القبلية، فرع الجبل ، فى حين تتم حاليا أعمال طرح 6 عمليات وترسيتها ، وتشمل عملية تأهيل وتبطين ترع بناصر ، وتأهيل فرع زاهر بالواسطى ، وعملية تأهيل فرع 7 السلطانى باهناسيا ، وتأهيل فرع 3 بنى سويف هندسة رى شرق ، بإجمالى زمام يقدر بـ 1000 فدانا .