محافظ الغربية يستقبل مندوب مجلس الوزراء لمتابعة مبادرة "حياة كريمة "

الغربية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الإثنين، بمكتبه، المهندس محمد سالم مسئول متابعة التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الفنى للمحافظ.

وخلال اللقاء، تباحث محافظ الغربية ومسئول المتابعة، آخر مستجدات الأعمال الجارية فى قرى مركز زفتى، وكذا إمكانية توفير فرص عمل إضافية من خلال تطوير عدداً من القرى المنتجة داخل المركز ضمن المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى المبادرة.

وأوضح رحمى أن المحافظة نفذت 17 اجتماعاً تنسيقياً ، و20 لقاءً مجتمعياً لتحديد ودمج جميع الاحتياجات الخاصة بقرى زفتى وتوابعها فى المبادرة ودراسة آلية تنفيذها، حيث سيتم تنفيذ 1563 مشروع داخل 54 قرية ، و 88 تابع بإجمالى تكلفة 4.5 مليار جنيه ، ليستفيد منها 599 ألف نسمة بالمركز.

وعقب اللقاء، عقدت وحدة حياة كريمة بالمحافظة اجتماعاً برئاسة السكرتير العام المساعد وبحضور كلاً من المهندس محمد سالم عضو المكتب الفنى لرئيس الوزراء ، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي، أعضاء المكتب الفنى لمحافظ الغربية، ممثلى المديريات وممثلى مؤسسة " حياة كريمة " وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة داخل مركز زفتى .

وفى ذات السياق، أوضحت نجوى العشيرى ، أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير منافذ متنقلة داخل قرى مركز زفتى لسد الاحتياجات الغذائية اليومية لمواطنى تلك القرى ، كما قدمت الدكتورة جيهان الذهبى عرضاً تقديمياً عن تطور الأعمال بمبادرة حياة كريمة بقرى مركز زفتى ، حيث أوضحت أنه تم عمل حصر لكافة احتياجات المواطنين عن طريق اللقاءات الجماهيرية وكذلك لقاءات مع كافة الجهات المعنية، وأشارت إلى وجود مشكلة وهى احتياج أراضى لعمل المشروعات ولذلك تم فتح باب التبرع وتم بالفعل الانتهاء من أوراق 4 قطع أراضى وجارى الانتهاء من أوراق 10 قطع أخرى .

كما أوضحت تواجد فريق رصد على الأرض للمتابعة اليومية لتطور الأعمال ، وكذا تنفيذ مبادرة لمحو الأمية لتعلن زفتى خالية من الأمية بنهاية المبادرة .

ومن جانبه، أشاد المهندس محمد سالم بالعمل والتطوير الواضح الذى يحدث بالمحافظة والمجهود المبذول والتنسيق بين جميع الجهات ، كما أكد على حرص الدولة على توفير كافة وسائل المعيشة الكريمة للمواطنين بعد الانتهاء من المبادرة ، وذلك لن يأتى إلا عن طريق تضافر جهود الدولة والجهات التنفيذية والمجتمع المدنى للوصول لمصلحة المواطن وهو الهدف الأساسى من المبادرة ، كما أشار إلى استعداد مجلس الوزراء لحل أى مشاكل موجودة حالياً، مطالباً بسرعة حصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن توفيرها للمواطنين من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب مبادرات سكن كريم وحياة كريمة.